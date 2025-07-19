Кинопоказ короткометражного фильма Игоря Граслова и обсуждение со зрителями. Мероприятие посвящено теме сомнений – автора, гостей, сомнениям в целом. Мы не решаемся начать новое дело из-за нехватки времени или достаточных ресурсов; уйти с работы из-за стабильной зарплаты и внешних обязательств; рискнуть из-за объективных причин. В центре обсуждения – фильм об авторе, который 3 года пытался его снять. Но вместо этого занимался стендапом, продвижением клиентов и другой работой ради заработка. Это фильм про проблемы: от полета вдохновения и творческих амбиций до суровой реальности и нехватки денег. Выводы автора на каждом из этапов от момента, как он ушел с работы графическим дизайнером — до момента, как он снял фильм. Хронометраж — 26 минут, фильм насыщен экспериментальным визуалом, сопровождающим рассуждения Игоря. Программа: — 15:30 — сбор гостей, оформление заказов — 16:00 — начало мероприятия — 16:30 — показ фильма — 17:00 — старт обсуждения — 18:30 — финал обсуждений