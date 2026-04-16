Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Собираются вечером четверга, чтобы вспомнить подростковую классику ;) Главный герой — Чарли, застенчивый и замкнутый подросток, переживающий трагедию из прошлого. Поступив в старшую школу, он знакомится с харизматичными старшеклассниками Сэм и Патриком, которые помогают ему раскрыться, найти друзей и понять самого себя. Что тебя ждёт: — Лекция о Стивене Чбоски и его творении; — Камерный просмотр фильма на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + приз для самого активного участника; — Начос, шампанское, итальянский сицилийский десерт Каноле — хрустящие вафельные трубочки с начинкой из сладкой риккоты, украшенные фисташкой и шоколадом — и ароматный чай входят в стоимость билета. Можешь одеться в стиле американских подростков 2010-х годов, сделают тебе красивые фотокарточки на память. Запись в ТГ