Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. В преддверии дня космонавтики погружаются в яркую кинокартину Уэса Андерсона и гедонистически проводят вечер воскресенья в уютной фотолаборатории. 1955 год, небольшой вымышленный городок, расположенный возле кратера, оставшегося после падения астероида тысячи лет назад. Каждый год в этом месте проводится собрание юных астрономов, в котором участвуют ученики, их семьи, учителя, а также военные. Очередной такой слёт резко прерывается событиями, способными изменить мир. Что тебя ждёт: — Лекция о о фишках Уэса Андерсона в кинематографе и разбор фильма; — Камерный просмотр фильма на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + космический приз для самого активного участника; — Начос, шампанское, запечённые шоколадные донаты с кремом внутри, украшенные глазурью и космической посыпкой собственного приготовления и ароматный чай входят в стоимость билета. Можно одеться в стиле американских 50-х, сделают тебе красивые фотокарточки на память. Запись в ТГ