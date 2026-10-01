Рыбачка (Оливия Колман, знакомая по роли королевы Англии) заказывает у Тириона Ланнистера Корзинщина (Питера Динклэйджа) мужа из веток. Он собирает для неё шведского викинга Александра Скарсгарда, и вся деревня ей завидует. Чёрная комедия, за которую после премьерного показа на Санденсе прокатчики буквально дрались. Кстати, съёмки проходили в Венгрии, плетёную деревню собрали из настоящих ив руками местных ремесленников, а над видом главного героя трудилась команда «Властелина колец». Просмотр в дубляже, чтобы ничего не пропустить. Спецпоказ при поддержке Про:взгляд. Кино будут обсуждать после просмотра. *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток