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Киноужин: «Плетёный муж»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Рыбачка (Оливия Колман, знакомая по роли королевы Англии) заказывает у Тириона Ланнистера Корзинщина (Питера Динклэйджа) мужа из веток. Он собирает для неё шведского викинга Александра Скарсгарда, и вся деревня ей завидует. Чёрная комедия, за которую после премьерного показа на Санденсе прокатчики буквально дрались. Кстати, съёмки проходили в Венгрии, плетёную деревню собрали из настоящих ив руками местных ремесленников, а над видом главного героя трудилась команда «Властелина колец». Просмотр в дубляже, чтобы ничего не пропустить. Спецпоказ при поддержке Про:взгляд. Кино будут обсуждать после просмотра. *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток

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