О фильме: Случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула жизнь Иды и Сандера. Растворившись друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным свидетелем и подозреваемым. Из его воспоминаний пазл за пазлом складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки. Меню: сытные сморреброды с самыми разными начинками, запечённый бэби-картофель, фрикадельки, рыбные деликатесы, датская выпечка и пироги. С собой гости получат булочки или печенье. После просмотра фильма будет обсуждение для всех желающих. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi