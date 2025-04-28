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Киноужин: «Копенгагена не существует» (2023)

Едва Знакомы 5.0, Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула жизнь Иды и Сандера. Растворившись друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным свидетелем и подозреваемым. Из его воспоминаний пазл за пазлом складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки. Меню: сытные сморреброды с самыми разными начинками, запечённый бэби-картофель, фрикадельки, рыбные деликатесы, датская выпечка и пироги. С собой гости получат булочки или печенье. После просмотра фильма будет обсуждение для всех желающих. Вопросы и приобретение более двух билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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