Вечер-открытие Киносмотра ЛУЧ — фестиваля независимого кино, подготовленного одноименным сообществом кинематографистов. В программу вечера войдут фильмы, отобранные по результатам опен-колла, объявленного сообществом ЛУЧ в марте 2025 года. К участию принимались фильмы любого жанра, метра и формата, главное условие — премьерный показ фильма в рамках Киносмотра ЛУЧ. Киносообщество ЛУЧ — горизонтальное творческое объединение кинематографистов. На заре кинематографа фильмы не разделяли на жанры, кино было захвачено жизнью. Цветущие сады у дома, оживленные улицы, люди и движение вокруг складывались в киноистории. Кинематографисты сами снимали и показывали свои фильмы. Программа: Пасмурное утро солнечного дня Режиссер Никита Тихий 2025 10 мин. В двух аккордах Режиссер Руслан Улуханов 2025 20 мин. Something Режиссер Иван Донских 2025 4 мин. Город незнакомой девушки Режиссер Jaroslav Stradiot 2025 3 мин. Benom Режиссер Виктория Рыскина 2025 35 мин. Все казалось податливым, как ветка кипариса, хрупким, как скорлупа Режиссер Лола Палмер 2025 3 мин. Про Лихо одноглазое Режиссер Екатерина Курунина 2024 21 мин. Цокольный этаж Режиссер Василиса Бражникова 2025 15 мин. Спираль Режиссер Степан Тихонов 2025 3 мин.