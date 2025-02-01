О фильме: Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены Ренэ и приговорен к высшей мере наказания. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца? Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо нее его ждет необъяснимый, поражающий воображение кошмар... Комментирует ленту Егор Козкин — киножурналист, автор портала Film.ru и телеграм-канала «Дзига-аппаратчик». Фильм покажут на проекторе на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. Возврат билетов возможен более чем за 24 часа до мероприятия. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 17:00, начало в 17:30.