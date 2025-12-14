Уютный вечер для тех, кто хочет понять себя и свои отношения. А помогать тебе в этом будет психолог Гунькина Екатерина. Фильм «Реальная любовь» — это не просто рождественская романтика. Это многослойная история о разных формах любви: страстной и дружеской, новой и прошлой, тихой и заметной. Здесь каждый момент показывает, как страхи, прошлый опыт и убеждения формируют наши отношения. На этом кинопросмотре будешь смотреть фильм не только глазами зрителя, но и психологически: разбирать, какие сценарии люди переносят в собственные отношения, как влияют страхи близости, какие убеждения мешают быть счастливыми, и что реально помогает строить здоровую, честную любовь. Всего 7 участниц и просмотр фильма в частном уютном кинотеатре: пледы, мягкий свет, камерная атмосфера, чтобы полностью погрузиться в эмоции. Психологический разбор после фильма: — Какие модели отношений ты узнаёшь в себе и окружающих; — Какие убеждения мешают открываться и доверять; — Как прошлое влияет на выбор партнёра; — Как строить любовь, которая поддерживает и вдохновляет. Для кого этот вечер: Для тех, кто в отношениях — чтобы лучше понять динамику пары, свои потребности и зоны роста. Для тех, кто одинок — чтобы осознать свои желания и ценности, увидеть, какие отношения подходят именно тебе. Для всех, кто хочет увидеть себя через призму кино, получить инсайты и вдохновение для жизни. Что участники унесут с собой: —Понимание собственных паттернов и моделей поведения в отношениях; — Осознанность в том, чего действительно хотят их сердце и разум; — Эмоциональный опыт: проживание радости, тоски, тепла и близости вместе с героями; — Инструменты и идеи для работы со своими отношениями и личными границами; —Лёгкость, тепло и ощущение поддержки в уютной атмосфере. Любовь — сложная, многогранная и часто непредсказуемая. Люди не всегда видят, какие сценарии повторяют, какие убеждения ограничивают их и как страхи прошлого влияют на счастье. Этот вечер — шанс наблюдать, анализировать и вдохновляться через кино, а разбор с психологом помогает перенести инсайты на личную жизнь. Место проведения: Частный кинотеатр на м. Римская / Площадь Ильича / Серп и Молот Как попасть: Приобрести билет на мероприятие можно написав «КИНОПРОСМОТР» в Телеграм Екатерины по ссылке.