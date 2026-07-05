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Кинопросмотр и обсуждение на английском языке

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Киновечер и дискуссия на английском языке вместе с проектом «Культурный код». Просмотр фильма «Вики Кристина Барселона» Кинолента, получившая множество наград, погрузит зрителей в атмосферу солнечной Испании, где переплетаются судьбы двух американок, Вики и Кристины. Фильм исследует темы любви, страсти и поиска себя, заставляя зрителей задуматься о том, что значит быть по-настоящему свободным. «Вики Кристина Барселона» — это не просто романтическая комедия, а глубокая драма о человеческих отношениях. Вуди Аллен мастерски передаёт нюансы эмоциональных связей между персонажами, раскрывая их внутренние конфликты и стремления. Каждая сцена наполнена живыми диалогами и остроумными наблюдениями о жизни, любви и искусстве, что делает фильм актуальным и интересным для широкой аудитории. После показа фильма состоится обсуждение на английском языке с модерацией, где участники смогут поделиться своими впечатлениями, обсудить персонажей и темы, поднятые в фильме. Это отличная возможность углубить понимание содержания картины в дружеской атмосфере. Угощения и напитки включены.

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