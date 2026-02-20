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Кинопоказ «Зверополис 2»

Nook Coffee
пр. Березовой Рощи 4

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города. Бронь по телефону.

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