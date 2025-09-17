В рамках программы клуба «Киновзгляд» показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Представит картину и проведет Q&A после показа Владимир Грязнов. В центре сюжета — угнетенный продавец, попадающий в зомби-апокалипсис вместе со своим другом Эдом. Главные роли в картине исполнили Саймон Пегг и Ник Фрост. При создании фильма, Эдгар Райт и Саймон Пегг вдохновлялись фильмами Джорджа Ромеро, в частности фильмом «Ночь живых мертвецов», в котором, по их словам, появились первые «классические» зомби — ожившие из-за вируса, медленно ходящие мертвецы. 17 сентября картину представит автор ТГК «aspect ratio» Михаил Грошев.