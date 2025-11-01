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Кинопоказ в Котобюро: «Гарри Поттер и философский камень»

Котобюро
Садовая-Кудринская ул., 21, стр. 4

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: родители умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тёти, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в одиннадцатый день рождения Гарри всё меняется. Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, что на самом деле он — волшебник и зачислен в школу магии под названием Хогвартс. А уже через пару недель Гарри будет мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой жизни, где его ждут невероятные приключения, верные друзья и самое главное — ключ к разгадке тайны смерти его родителей. Погрузись в мир магии, приключений и дружбы. Ты сможешь провести время в компании единомышленников, обсудить любимые моменты и просто насладиться атмосферой Хогвартса.

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