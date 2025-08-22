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О фильме: Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом — воплощением добра и справедливости.
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