ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ: «Умри, моя любовь»

ГЭС-2, Болотная набережная, 15

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Женщина на грани нервного срыва и взрыва сексуальной энергии в одном из самых дерзких фильмов Канн-2025. О фильме: Грейс и Джексон без ума друг от друга, и чтобы начать совместную жизнь в отрыве от городской суеты, переезжают на старую ферму в Монтане. Она хочет наконец написать свой роман, он планирует записать альбом. Но вместо этого они заводят ребенка — после чего Грейс стремительно съезжает с катушек, словно сама ее идентичность борется с материнством и его обязанностями. Сексуальность, воинственность, дикость — в ней проснётся всё, что заставит Джексона отдалиться. И распалить тем самым эмоции до предела. Язык фильма: английский + русские субтитры

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Док станция. Сказка / Сила сигнала
Док станция. Сказка / Сила сигнала
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)
по подписке
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
по подписке
Осень в доме Нирнзее
Осень в доме Нирнзее

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста