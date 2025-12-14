Женщина на грани нервного срыва и взрыва сексуальной энергии в одном из самых дерзких фильмов Канн-2025. О фильме: Грейс и Джексон без ума друг от друга, и чтобы начать совместную жизнь в отрыве от городской суеты, переезжают на старую ферму в Монтане. Она хочет наконец написать свой роман, он планирует записать альбом. Но вместо этого они заводят ребенка — после чего Грейс стремительно съезжает с катушек, словно сама ее идентичность борется с материнством и его обязанностями. Сексуальность, воинственность, дикость — в ней проснётся всё, что заставит Джексона отдалиться. И распалить тем самым эмоции до предела. Язык фильма: английский + русские субтитры