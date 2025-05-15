Встреча для всех, кто любит смотреть кино, говорить о кино и дружить с кино! Ты узнаешь, как растанцеваться и выплеснуть весь холод и боль из души у режиссёра фильма «Танцуй, Селёдка!» Александры Лупашко. Прожить и пережить обиду и травму — тяжело. Совсем неподъёмно — когда тебя внезапно оставили один на один с прошлым, и разбираться в нём вслух больше не с кем. А что, если продолжить разбираться мысленно, но вместе? Именно с этого началась история принятия жизни такой, какая она есть, Жанной, главной героиней фильма в исполнении Александры Бортич. Связь с организаторами по телефону или в Телеграме – @bagachet (Богдан) и @katarina_li_rezhissur (Катарина). Вход свободный. Оплачивается пребывание в «Циферблате» по тарифу 3,5 рублей/минута (стоп-чек 812 рублей).