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Кинопоказ «Танцуй, Селёдка!» с режиссёром фильма

Циферблат, Солянский проезд, 1

Начало:

Завершение:

812₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Встреча для всех, кто любит смотреть кино, говорить о кино и дружить с кино! Ты узнаешь, как растанцеваться и выплеснуть весь холод и боль из души у режиссёра фильма «Танцуй, Селёдка!» Александры Лупашко. Прожить и пережить обиду и травму — тяжело. Совсем неподъёмно — когда тебя внезапно оставили один на один с прошлым, и разбираться в нём вслух больше не с кем. А что, если продолжить разбираться мысленно, но вместе? Именно с этого началась история принятия жизни такой, какая она есть, Жанной, главной героиней фильма в исполнении Александры Бортич. Связь с организаторами по телефону или в Телеграме – @bagachet (Богдан) и @katarina_li_rezhissur (Катарина). Вход свободный. Оплачивается пребывание в «Циферблате» по тарифу 3,5 рублей/минута (стоп-чек 812 рублей).

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