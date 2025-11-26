Рок-н-ролльный психологический триллер от создателей «Субстанции» и продюсера Мартина Скорсезе, с голливудскими суперзвездами Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном. О фильме: Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку. Фильм представит Настасья Горбачевская, кинокритик, главный редактор film.ru и автор телеграм каналов «киноводство» и «каннские псы». После показа фильм обсудят журналисты, медиаменеджеры, основатели проекта «Мужчина, вы куда?» Слава Козлов и Гриша Туманов и Настасья Горбачевская.