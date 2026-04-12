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Кинопоказ «После Янга»

улица Крымский Вал, 9 с32

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фантастическая драма об отношениях между людьми и роботами. Янг — любимая игрушка в семье Джейка — ломается и не подлежит гарантии. Проблема в том, что Янг — это андроид, не отличимый от настоящего человека, и расстаться с ним не так просто. Джейк обещает дочери во что бы то ни стало починить Янга, и пускается в настоящую одиссею по волнам памяти робота, который окажется куда человечнее.

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