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Кинопоказ «Оставь это ветру»

Nook Coffee
пр. Березовой Рощи 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Эге Языджи и Аслы Мансой — наследники группы компаний Yazman, которые последний раз виделись, когда им было по пять лет. Эге окончил университет за границей, но, вернувшись в Турцию, отказался от поста в компании отца и выбрал простую жизнь сёрфера на пляже в Чешме. Аслы, обладающая острым умом и железной волей, заняла пост генерального директора. Однако финансовый кризис нанес большой урон компании, и единственный способ удержать ее на плаву — построить огромный отель в бухте, где живет Эге. Аслы уверена, что сможет получить его подпись на разрешении строительства в течение нескольких часов, а Эге надеется за один день избавиться от общества этой девушки. Бронь по телефону.

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