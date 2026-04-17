О фильме: Эге Языджи и Аслы Мансой — наследники группы компаний Yazman, которые последний раз виделись, когда им было по пять лет. Эге окончил университет за границей, но, вернувшись в Турцию, отказался от поста в компании отца и выбрал простую жизнь сёрфера на пляже в Чешме. Аслы, обладающая острым умом и железной волей, заняла пост генерального директора. Однако финансовый кризис нанес большой урон компании, и единственный способ удержать ее на плаву — построить огромный отель в бухте, где живет Эге. Аслы уверена, что сможет получить его подпись на разрешении строительства в течение нескольких часов, а Эге надеется за один день избавиться от общества этой девушки. Бронь по телефону.