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Кинопоказ + обсуждение: «Залечь на дно в Брюгге»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

После того, как наемные убийцы Рэй и Кен запороли в Лондоне важное задание, их злобный шеф Гарри приказывает им отправиться в Брюгге и не высовываться. Оказавшись в старинном бельгийском городке, Рэй от нечего делать флиртует с местной красоткой, пока Кен наслаждается жизнью и неожиданным отпуском. Кажется, ничто не предвещает беду в спокойном городе, но всё не так просто... Культовый для своего времени фильм. С таким удовольствием покажут и обсудят его с тобой — его можно разбирать на цитаты и наслаждаться каждым эпизодом. После показа обсудят, как Макдона работает с жанром, почему смешно в самых трагичных моментах и как Брюгге превращается из красивой декорации в полноценного героя фильма. Просмотр в оригинале с субтитрами. Запись в ТГ

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