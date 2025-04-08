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Кинопоказ «Общество мертвых поэтов» (1989) + обсуждение

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53 (3 этаж, кабинет 317)

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают лёгкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой. После просмотра – обсуждение фильма вместе с Аней (сценаристкой и соосновательницей пространства «Топь»): – Какие сцены задели сильнее всего; – Почему фильм продолжает вдохновлять спустя десятилетия; – Символика, художественные приёмы и режиссёрские находки; – Чему этот фильм может научить нас сегодня. В стоимость входят попкорн и напитки. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa

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