О фильме: Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают лёгкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой. После просмотра – обсуждение фильма вместе с Аней (сценаристкой и соосновательницей пространства «Топь»): – Какие сцены задели сильнее всего; – Почему фильм продолжает вдохновлять спустя десятилетия; – Символика, художественные приёмы и режиссёрские находки; – Чему этот фильм может научить нас сегодня. В стоимость входят попкорн и напитки. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa