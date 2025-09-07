О фильме: Уолтер Митти — сотрудник отдела иллюстраций журнала Life. Его работа — сплошная рутина, хотя в своих мечтах он уносится очень далеко. В присланных фотографом Шоном О’Коннелом негативах для обложки журнала не хватает одного кадра. Единственный шанс получить фотографию — найти самого Шона. И Уолтер отправляется в долгое путешествие. Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с субтитрами. Забронировать место по номеру телефона: +8 (901) 762-16-50