На пару часов отключиться от городской суеты и посмотреть любимый фильм на Крыше. Свет гирлянд мягко освещает пространство, подчеркивая магию момента. Киносеансы начинаются с закатом солнца, превращаясь в настоящее шоу света гирлянд, свечей и атмосферы. Каждый фильм становится частью уникального вечера, ведь смотреть кинофильмы под открытым небом — это нечто особенное. Сюжет: Молодожёны разлучились на одну ночь. Кира Найтли и Сэм Уортингтон в мелодраме о проверке на верность. На крыше есть бар, поэтому вход со своими напитками невозможен, но ты можешь принести с собой еду и закуски.