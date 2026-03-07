Показ проходит на тёплой панорамной крыше с видом на центр Москвы. Внутри — просторный зал с мягкими диванами, кристальные люстры и много воздуха. А ещё можно выйти на открытую веранду, вдохнуть город и вернуться к экрану. О фильме: Главная героиня фильма — ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, героиня готова на всё — даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента... В стоимость билета входит депозит 1000р. на кухню и бар.