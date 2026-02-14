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Кинопоказ на крыше «Полночь в Париже»

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3с1

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ проходит на тёплой панорамной крыше с видом на центр Москвы. Внутри — просторный зал с мягкими диванами, кристальные люстры и много воздуха. А ещё можно выйти на открытую веранду, вдохнуть город и вернуться к экрану. О фильме: Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. В стоимость билета входит депозит 1000р. на кухню и бар.

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