Показ проходит на тёплой панорамной крыше с видом на центр Москвы. Внутри — просторный зал с мягкими диванами, кристальные люстры и много воздуха. А ещё можно выйти на открытую веранду, вдохнуть город и вернуться к экрану. О фильме: Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. В стоимость билета входит депозит 1000р. на кухню и бар.