ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ на крыше: Матч поинт

Николоямская улица, 38/23с3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На пару часов отключиться от городской суеты и посмотреть любимый фильм на Крыше. Свет гирлянд мягко освещает пространство, подчеркивая магию момента. Киносеансы начинаются с закатом солнца, превращаясь в настоящее шоу света гирлянд, свечей и атмосферы. Каждый фильм становится частью уникального вечера, ведь смотреть кинофильмы под открытым небом — это нечто особенное. Сюжет: Роман с актрисой ставит под удар план экс-теннисиста влиться в высшее общество. Напряжённая драма Вуди Аллена. На крыше есть бар, поэтому вход со своими напитками невозможен, но ты можешь принести с собой еду и закуски.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста