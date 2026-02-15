Показ проходит на тёплой панорамной крыше с видом на центр Москвы. Внутри — просторный зал с мягкими диванами, кристальные люстры и много воздуха. А ещё можно выйти на открытую веранду, вдохнуть город и вернуться к экрану. О фильме: Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей и партнёршей Джонни в танцах и в любви. В стоимость билета входит депозит 1000р. на кухню и бар.