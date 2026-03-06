Показ проходит на тёплой панорамной крыше с видом на центр Москвы. Внутри — просторный зал с мягкими диванами, кристальные люстры и много воздуха. А ещё можно выйти на открытую веранду, вдохнуть город и вернуться к экрану. О фильме: Он — восходящая звезда нового телешоу, и его жизненное кредо — «секс, наркотики и рок-н-ролл», он совсем не признаёт равенство полов, политкорректность и так далее… В общем, настоящий мачо. В стоимость билета входит депозит 1000р. на кухню и бар.