Показ проходит на тёплой панорамной крыше с видом на центр Москвы. Внутри — просторный зал с мягкими диванами, кристальные люстры и много воздуха. А ещё можно выйти на открытую веранду, вдохнуть город и вернуться к экрану. О фильме: Волею судеб две абсолютные противоположности, тихоня Руди и разгильдяй Мартин, оказываются в одной больничной палате. Узнав неутешительные прогнозы, друзья решают использовать последние дни на полную катушку — угнать машину с деньгами, напиться текилы, и, конечно, увидеть море. В стоимость билета входит депозит 1000р. на кухню и бар.