Показ проходит на тёплой панорамной крыше с видом на центр Москвы. Внутри — просторный зал с мягкими диванами, кристальные люстры и много воздуха. А ещё можно выйти на открытую веранду, вдохнуть город и вернуться к экрану. О фильме: Сексапильный Ник Маршал находится на пике карьеры в рекламном агентстве и рассчитывает на повышение, но его место занимает Дарси Макгуайр. Однажды с Ником происходит несчастный случай, после которого он начинает читать женские мысли. С помощью этого дара плейбой хочет вернуть утраченные позиции на работе, но вместо этого находит свою любовь. В стоимость билета входит депозит 1000р. на кухню и бар.