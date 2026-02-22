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Про событие
Показ проходит на тёплой панорамной крыше с видом на центр Москвы. Внутри — просторный зал с мягкими диванами, кристальные люстры и много воздуха. А ещё можно выйти на открытую веранду, вдохнуть город и вернуться к экрану. О фильме: Фрэнки Четыре Пальца должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви, но, сделав ставку на подпольный боксерский поединок, он попал в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг него и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна — русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш. В стоимость билета входит депозит 1000р. на кухню и бар.
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