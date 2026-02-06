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Кинопоказ «Мой тайный Санта»

Nook Coffee
пр. Березовой Рощи 4

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: В канун Рождества одинокая мать Тейлор теряет работу, а её дочь принимают в школу сноуборда, которую предстоит оплачивать. Женщина узнаёт, что работникам туристического комплекса на горнолыжном курорте Сан-Пик дают скидку при оплате обучения, и она решает устроиться на работу. Вскоре Тейлор выясняет, что в отеле доступна только одна мужская вакансия — развлекать отдыхающих в образе Санта-Клауса. Тейлор перевоплощается в пожилого мужчину Хью Манна и получает работу, однако афера оказывается под угрозой, когда женщина начинает влюбляться в Мэттью, менеджера гостиницы. Бронь по телефону.

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