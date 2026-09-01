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Кинопоказ: «Модная братва» (2026)

Делай культуру
Милютинский переулок, 15с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Модная братва» — это странная комбинация анти-капитализма и «Кот» (2003). Весёлая, абсурдная и смешная комедия, которая снята по-старинке используя всякие приколы по типу диорам с миниатюрами и стекляшек для эффектов размытия. У режиссёра своя вселенная, через призму которой он старается как можно громче раскритиковать индустрию потребления, эксплуатации и бесконечной погони за прибылью; прокричать как можно в большее количество ушей, что человечество свернуло куда-то не туда и пора организовываться.

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