«Модная братва» — это странная комбинация анти-капитализма и «Кот» (2003). Весёлая, абсурдная и смешная комедия, которая снята по-старинке используя всякие приколы по типу диорам с миниатюрами и стекляшек для эффектов размытия. У режиссёра своя вселенная, через призму которой он старается как можно громче раскритиковать индустрию потребления, эксплуатации и бесконечной погони за прибылью; прокричать как можно в большее количество ушей, что человечество свернуло куда-то не туда и пора организовываться.