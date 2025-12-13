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Кинопоказ: «Метод исключения»

ГЭС-2, Болотная набережная, 15

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Чёрная комедия о карьерном росте, отчаянии и планах расправы при помощи цветочного горшка. О фильме: Перед нами абсолютно благополучная семья: Ю Ман-су — один из ключевых сотрудников компании Solar Paper, рядом с ним любимая жена, дети, домашние животные. Достатка хватает не только на то, чтобы оплачивать уроки танцев и тенниса для детей, но и чтобы коллекционировать дорогие машины. В одночасье компанию, где работает отец семейства, поглощает крупная американская корпорация. Ю Ман-су теряет работу, но уверен, что в скором времени найдет ей замену. Однако спустя время мы встречаем его совсем в иных обстоятельствах: имущество продается с молотка, собак приходится отдать, благополучие осталось в прошлом. Когда герой окончательно потеряет все надежды и им овладеют зависть и злоба, фильм перевалит за грань черной комедии, а в центре событий появится кустик перца. Язык фильма: корейский + русские субтитры

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