Чёрная комедия о карьерном росте, отчаянии и планах расправы при помощи цветочного горшка. О фильме: Перед нами абсолютно благополучная семья: Ю Ман-су — один из ключевых сотрудников компании Solar Paper, рядом с ним любимая жена, дети, домашние животные. Достатка хватает не только на то, чтобы оплачивать уроки танцев и тенниса для детей, но и чтобы коллекционировать дорогие машины. В одночасье компанию, где работает отец семейства, поглощает крупная американская корпорация. Ю Ман-су теряет работу, но уверен, что в скором времени найдет ей замену. Однако спустя время мы встречаем его совсем в иных обстоятельствах: имущество продается с молотка, собак приходится отдать, благополучие осталось в прошлом. Когда герой окончательно потеряет все надежды и им овладеют зависть и злоба, фильм перевалит за грань черной комедии, а в центре событий появится кустик перца. Язык фильма: корейский + русские субтитры