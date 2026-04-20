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Кинопоказ + лекция «Унесённые призраками»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи. На лекции обсудят влияние западной культуры на фильм, фантастический реализм, который так любит Миядзаки, и конечно, тему взросления, которой пронизан мультфильм. Запись в ТГ

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