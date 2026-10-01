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Кинопоказ + лекция «Сломанные цветы»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Билл Мюррей в роли Дона Джонстона отправляется на поиски женщины, с которой когда-то был близок. Поездка превращается в череду странных встреч, старых воспоминаний и попыток понять, что осталось от прошлого и какое место оно занимает в настоящем. Перед сеансом обсудят режиссёрский стиль Джармуша, визуальные приёмы фильма, работу с цветом и музыкой, а также то, как режиссёр превращает простую историю путешествия в размышление о прошлом, которое не всегда остаётся в прошлом. В стоимость билета входит попкорн для каждого — приятное дополнение к просмотру.

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