Билл Мюррей в роли Дона Джонстона отправляется на поиски женщины, с которой когда-то был близок. Поездка превращается в череду странных встреч, старых воспоминаний и попыток понять, что осталось от прошлого и какое место оно занимает в настоящем. Перед сеансом обсудят режиссёрский стиль Джармуша, визуальные приёмы фильма, работу с цветом и музыкой, а также то, как режиссёр превращает простую историю путешествия в размышление о прошлом, которое не всегда остаётся в прошлом. В стоимость билета входит попкорн для каждого — приятное дополнение к просмотру.