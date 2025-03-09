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Кинопоказ «Лёгкое поведение» (2008) с разбором

Shanti Place, Мясницкий проезд, 2/1

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Молодой англичанин Джон Уитэкер страстно влюбляется в сексуальную американку Лариту. Бурный роман, горячие простыни, скорый брак и нежный медовый месяц с романтическими коктейлями на побережье… Но, выходя замуж, Ларита даже в страшном сне не могла себе представить, какое будущее её ждет. Оказавшись в классическом чопорном английском доме, избалованной красотке приходится выдержать смертельную схватку со свекровью, которая ну никак не может мириться с лёгким поведением своей невестки. Формат встречи – рансформационная сессия, во время которой ты разберёшься в ключевых смыслах и метафорах фильма, научишься задавать правильные вопросы, расшифровывать образы и символы, переносить опыт героев на свою жизнь. Это программа целостного погружения, которая поможет женщинам лучше понимать себя, познакомиться с различными женскими ролями, выйти на новый уровень самоценности, поверить в себя и начать жить ещё свободнее, богаче, легче. Также этот фильм будет полезен для мужчин, которые хотят разобраться в красивом и сложном внутреннем мире женщины, начать тонко чувствовать женские потребности и узнать, в чём состоит социальная и биологическая задача мужчины в роли отца. Фильм идёт в сопровождении китайского чая и сладостей. Один билет даёт возможность привести с собой спутника или спутницу. Регистрация по телефону.

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