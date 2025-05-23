Светско-зрительская премьера и обсуждение очаровательного ромкома в духе «Амели». О фильме: Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Приглашённые спикеры: Светлана Павлова — писательница, автор романа «Голод», резидентка дома творчества Переделкино, номинантка Форбс «30 до 30» 2025 года, и Ольга Бушуева — директор по коммуникациям Дома творчества Переделкино.