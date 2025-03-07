Погрузись в культовый фильм Федерико Феллини и обсуждение с режиссёром кино и ТВ, сценаристом, нарративным дизайнером Анной. В программе вечера: – показ и обсуждение фильма; – погружение в исторический и культурный контекст Италии 60-х годов; – разбор авторского языка Феллини: визуальный стиль, символику и творческий подход. Ты узнаешь, почему «8 с половиной» является классикой мирового кинематографа и чем этот фильм вдохновляет режиссёров по сей день. Попкорн солёный/сладкий и кола с сахаром и без включены в стоимость. Продолжительность – около 3,5 часов (продолжительность фильма 2 часа 18 минут + час обсуждения).