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Кинопоказ и обсуждение фильма Федерико Феллини «8 с половиной»

Творческая мастерская «Топь», Угрешская, дом 2 строение 53, подъезд 1, 3 этаж, 317 кабинет

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Погрузись в культовый фильм Федерико Феллини и обсуждение с режиссёром кино и ТВ, сценаристом, нарративным дизайнером Анной. В программе вечера: – показ и обсуждение фильма; – погружение в исторический и культурный контекст Италии 60-х годов; – разбор авторского языка Феллини: визуальный стиль, символику и творческий подход. Ты узнаешь, почему «8 с половиной» является классикой мирового кинематографа и чем этот фильм вдохновляет режиссёров по сей день. Попкорн солёный/сладкий и кола с сахаром и без включены в стоимость. Продолжительность – около 3,5 часов (продолжительность фильма 2 часа 18 минут + час обсуждения).

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