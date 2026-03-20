Роберт Земекис + мини-лекция о съёмке фильма на плёнку. Бесплатный попкорн всем зрителям. О фильме: Сидя на автобусной остановке, Форрест Гамп — не очень умный, но добрый и открытый парень — рассказывает случайным встречным историю своей необыкновенной жизни. С самого малолетства парень страдал от заболевания ног, соседские мальчишки дразнили его, но в один прекрасный день Форрест открыл в себе невероятные способности к бегу. Подруга детства Дженни всегда его поддерживала и защищала, но вскоре дороги их разошлись. Запись в ТГ