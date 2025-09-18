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Кинопоказ: «Душа»

Публичные дела, Старая Басманная улица, 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у легендарной саксофонистки и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю. Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с субтитрами. Забронировать место по номеру телефона: +8 (901) 762-16-50

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