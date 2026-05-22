О фильме: Молодого священника Джада Дюплентиси переводят в небольшой городок штата Нью-Йорк в помощники к отцу Уиксу, который требует называть его монсеньором. Новенькому не нравится манера проповедей преподобного и то, как он ведёт себя с прихожанами, но тем не менее у того есть круг преданных поклонников, и церковь получает щедрые пожертвования. Неприязнь перерастает в конфликт, а на следующий день после открытой ссоры священников, в Страстную пятницу, Уикса загадочным образом убивают прямо в церкви после проповеди. Отец Джад становится главным подозреваемым, а к расследованию кажущегося невозможным преступления начальница полиции привлекает частного детектива Бенуа Блана. Бронь по телефону.