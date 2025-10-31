О фильме: Казалось бы, и карьера — в гору, и квартира — в центре Лондона, но она не была бы Бриджит Джонс, если бы не её способность оказываться не в то время, не в том месте, не с тем мужчиной. И теперь она понятия не имеет, кто отец её будущего ребёнка: обаятельный миллиардер или известный адвокат. Одним словом, Бриджит Джонс в очень интересном положении. Бронь по телефону.