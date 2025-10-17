Кинопоказ: «Дневник Бриджит Джонс» 2004
пр. Березовой Рощи 4
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Бриджит и Марк живут вместе и подумывают о ребёнке. Однако у Марка обнаруживаются привычки, которые раздражают Бриджит. События развиваются: Марк может и разочаровывать, и давать повод для ревности. Бриджит начинает сомневаться. Впереди командировка с бывшим бойфрендом Дэниелом, полная сложностей и неожиданных поворотов. Бронь по телефону.
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