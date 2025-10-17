О фильме: Бриджит и Марк живут вместе и подумывают о ребёнке. Однако у Марка обнаруживаются привычки, которые раздражают Бриджит. События развиваются: Марк может и разочаровывать, и давать повод для ревности. Бриджит начинает сомневаться. Впереди командировка с бывшим бойфрендом Дэниелом, полная сложностей и неожиданных поворотов. Бронь по телефону.