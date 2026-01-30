О фильме: Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, её мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться. Бронь по телефону.