Кинопоказ «Чумовая пятница 2»
пр. Березовой Рощи 4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
О фильме: Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, её мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться. Бронь по телефону.
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