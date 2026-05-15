Кинопоказ «Человек-паук: Нет пути домой»
пр. Березовой Рощи 4
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее. Бронь по телефону.
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