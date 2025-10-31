Кинопоказ «Бриджит Джонс 3»
пр. Березовой Рощи 4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Казалось бы, и карьера – в гору, и квартира – в центре Лондона, но она не была бы Бриджит Джонс, если бы не ее способность оказываться не в то время, не в том месте, не с тем мужчиной. И теперь она понятия не имеет, кто отец ее будущего ребенка: обаятельный миллиардер или известный адвокат. Одним словом, Бриджит Джонс в очень интересном положении. Вход: свободный
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи