Казалось бы, и карьера – в гору, и квартира – в центре Лондона, но она не была бы Бриджит Джонс, если бы не ее способность оказываться не в то время, не в том месте, не с тем мужчиной. И теперь она понятия не имеет, кто отец ее будущего ребенка: обаятельный миллиардер или известный адвокат. Одним словом, Бриджит Джонс в очень интересном положении. Вход: свободный