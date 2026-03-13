Студентка Ева Джилл решилась сыграть главную роль своей жизни, чтобы снять подозрения в убийстве со своего друга, которого подвела звезда сцены Шарлотта Инвуд. Чтобы узнать правду, девушка решает стать служанкой Шарлотты. Но наивной Еве предстоит узнать, что жизнь часто не следует написанному сценарию. Бронь по телефону.