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КиноЛекторий «Раба любви»

Nook Coffee
пр. Березовой Рощи 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съёмки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь? Бронь по телефону.

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