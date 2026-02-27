КиноЛекторий «Раба любви»
пр. Березовой Рощи 4
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съёмки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь? Бронь по телефону.
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