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Киноклуб «Жупел»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Лекция на тему «Как понимать и не понимать кино». Просмотр фильма Родни Ашера «Комната 237» (2012) Жаркая неформальная дискуссия. Бывает, что после просмотра фильма возникает вопрос «что я только что посмотрел?». Начинает казаться, что фильм наполнен каким-то глубинными, скрытыми смыслами. Скорее всего, тебе действительно кажется. Или нет? В четверг Иван Шумский, в рамках нового цикла о киноведении, расскажет, как понимать и не понимать кино. А после обсудят фильм о фильме Родни Ашера «Комната 237» (2012), про то, как разные люди понимают и трактуют «Сияние» Кубрика.

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