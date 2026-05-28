Лекция на тему «Как понимать и не понимать кино». Просмотр фильма Родни Ашера «Комната 237» (2012) Жаркая неформальная дискуссия. Бывает, что после просмотра фильма возникает вопрос «что я только что посмотрел?». Начинает казаться, что фильм наполнен каким-то глубинными, скрытыми смыслами. Скорее всего, тебе действительно кажется. Или нет? В четверг Иван Шумский, в рамках нового цикла о киноведении, расскажет, как понимать и не понимать кино. А после обсудят фильм о фильме Родни Ашера «Комната 237» (2012), про то, как разные люди понимают и трактуют «Сияние» Кубрика.