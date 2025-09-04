«Рецепт счастья» — остроумный пример современного мюзикла, который знает, что зрители со скепсисом относятся к мюзиклам. Поэтому фильм постоянно дурачится, издевается и шутит. Например, герой может начать петь, а героиня его перебьёт. А если музыкальный номер всё же начнётся, то внизу экрана вдруг появится игривая бегущая строка из караоке. Все эти ловкие приёмы так называемого «преодоления неверия» превращают собрание жанровых клише (фильм про влюблённых французов из ресторана!) по-настоящему живое и эмоциональное кино. Сперва ему сопротивляешься — а потом оно очаровывает. Показ пройдёт без обсуждения после. Но оно и не нужно — потому что ты получишь готовый рецепт счастья. Возрастное ограничение: 18+ Будь готов(а) показать паспорт на входе.